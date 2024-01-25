TEZ.KZ приостановил деятельность: Минтуризм выступил с заявлением

И. о. председателя Комитета индустрии туризма при Министерстве туризма и спорта Нуртас Карипбаев сделал касательно приостановки деятельности туроператора TEZ.KZ, передает NUR.KZ.

Карипбаев подчеркнул, что туроператор является участником системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

По его словам, туроператор официально обратился в министерство 23 января касательно приостановки своей деятельности - в связи с этим было проведено оперативное совещание.

Карипбаев пообещал, что все казахстанские туристы, которые находятся за рубежом, вернутся в срок. Работа в этом направлении уже начата.

"Сегодня 63 туриста из Китая вернутся. Остальные 250 пока находятся в Китае. Но так же прилетят обратно в срок", - добавил он.

Накануне стало известно о том, что туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Заявлялось, что всем клиентам компании, находящимся сейчас за границей, помогут вернуться в Казахстан. На тот момент за границей находилось более 300 казахстанских туристов данного туроператора.

Минтуризм обещал, что все клиенты туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования.