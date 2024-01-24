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Младенца назвали в честь начальника ОЧС, получившего обморожение при поисках семьи в степи

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Начальник ОЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенов
Амангельды Доскенов. Фото: ДЧС Акмолинской области

В Акмолинской области новорожденному ребенку дали имя в честь начальника ОЧС Ерейментауского района. Во время бурана он, несмотря на полученное обморожение, отыскал и спас мать малыша, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ДЧС Акмолинской области, после спасения беременной женщины Амангельды Доскенову позвонила близкая семьи, где случилось пополнение, и пригласила его на выписку.

"Как настоящему члену семьи, ребенка вручили в руки героя. Мальчика назвали в честь своего спасителя - Амангельды. Младенец родился абсолютно здоровым. Он в семье седьмой по счету. Как говорят родители ребенка - цифра 7 особенная, святая цифра для казахов", - поделились в ведомстве.

Напомним, 10 января жители села Еркиншилик выехали в районный центр для планового осмотра сына. В салоне автомобиля находились мальчик со сломанной рукой, его беременная мама и отец за рулем.

В какой-то момент машина свернула с дороги Ерейментау - Тургай, мужчина пошел за водой и заблудился. На улице бушевал ветер со скоростью 30 м/с, видимость была нулевая. Встревоженная долгим ожиданием супруга женщина вызвала скорую помощь и спасателей.

Сообщение с просьбой о помощи получил начальник отдела по ЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенов. Сотрудники незамедлительно выехали на место на вездеходе "Трэкол". Однако из-за нулевой видимости пришлось искать замерзающих в степи пешком.

Получив легкое обморожение, начальник отдела поиски не прекратил, почти вслепую нашел машину с женщиной и ребенком. А глава семейства самостоятельно добрался до ближайшего блокпоста. К счастью, никто из спасенных не пострадал.

А в прошлом году в день рождения президента Касым-Жомарта Токаева в Актобе на свет появились малыши-близнецы. Родители дали им имена в честь главы государства. Их назвали Касым и Жомарт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057191-mladentsa-nazvali-v-chest-nachalnika-ochs-poluchivshego-obmorozhenie-pri-poiskah-semi-v-stepi/

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