Мать пятерых детей обратилась в суд и добилась своего в Атырауской области

Мать пятерых детей обратилась в суд, чтобы оспорить снятие ее с очереди на жилье. Женщину восстановили в очереди, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина оспорила действия ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района" по снятию с очереди на жилье.

"Установлено, что истец - мать-одиночка, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей и арендует дом", - отметили в суде.

В соответствии с законом "О жилищных отношениях" не подлежат снятию с учета до получения жилища многодетные матери и многодетные семьи, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет.

В ходе рассмотрения дела стороны при содействий судьи пришли к медиативному соглашению.

"Согласно условиям медиативного соглашения ответчик обязался в течение месяца восстановить очередь истца на жилье", - пояснили в суде.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, как попасть в очередь на жилье в Казахстане и не потерять место в ней. На получение жилья от государства могут рассчитывать только определенные категории граждан.

При этом осенью прошлого года в акиматах начали "чистку" очередников на жилье. В планах было исключение около 233 тысяч граждан.

По последним данным, получения государственного жилья ожидают около 647 тысяч человек. А некоторых граждан добавляют в списки получателей проактивно, то есть без прямой подачи заявления.