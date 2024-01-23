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"Ни денег, ни квартир": уставшие от обещаний карагандинцы потребовали арестовать застройщика

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Макет многоквартирных домов
Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде больше тысячи дольщиков, пять лет прождав обещанных квартир, обратились в прокуратуру - они требуют арестовать застройщика, передает сайт телеканала КТК.

В долевое строительство несколько сотен жителей Караганды вложились еще в 2018 году. Люди ждали, когда наконец заедут в свои квартиры, однако дома до сих пор не построены, а деньги людям не возвращают.

"Они должны были вернуть до сентября 2022 года. По сей день ни денег, ни квартиры я не получила. Сейчас мои деньги обесценились, мне не нужны никакие проценты, я хочу просто вернуть свои деньги", - рассказала Данагуль Жакупова.

Компания-застройщик начала возведение трех крупных комплексов примерно в одно время, в общей сложности это свыше 1100 квартир. После пяти лет ожидания люди стали требовать свои деньги назад, 120 человек даже получили решение суда о возврате. В то, что их дома достроят, дольщики вообще не верят.

"Когда я вкладывал сюда свои деньги, дом вот так же стоял. Прошло два года, а никаких изменений не произошло. Никаких движений там нет. Они так обманывают, и люди верят, потому что рядом, посмотрите, какие красивые дома стоят.

Многие, наверное, думают, что и это быстро достроят. Они продолжают активно рекламировать свои ЖК в Instagram. Здесь квадратный метр дешевле всего продают. Я, например, расторг с ними договор, и они мою квартиру два раза уже продали другим людям", - поделился другой карагандинец Ержан Искандеров.

Девять из 20 этажей стали настоящей рекламой для пайщиков. Многие были уверены, что дом скоро сдадут. Но за несколько лет здесь так ничего и не изменилось.

Проблемы у компании начались во время пандемии. Из-за карантина она потеряла кредитора. В то же время резко поднялись цены на стройматериалы. Сейчас застройщик надеется на инвестора и скорое завершение строительства. Долг перед дольщиками сегодня – 800 миллионов тенге. В этом году бизнесмен, возможно, сможет вернуть лишь половину.

"У нас должен был состояться кредитный комитет, который ежемесячно откладывался из-за того, что целыми отделами люди уходили на карантин. Потом, когда в конечном счете этот комитет состоялся, необходимости в этом комитете уже не было, потому что в тот момент уже простаивало три объекта. Мы должны получить инвестиции, из них 50% мы готовы направлять на возврат", - заявил руководитель проекта Аманжол Райымкул.

Собравшиеся заявляют, что уже слышали про щедрого инвестора и больше не верят обещаниям. Дольщики обратились в прокуратуру и требуют привлечь руководство компании к уголовной ответственности.

Источник: КТК

Что такое долевое строительство

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", долевое строительство - это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем.

Однако существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

  • получение гарантии Единого оператора;
  • участие в проекте банка второго уровня;
  • привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

  • о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;
  • о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);
  • о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;
  • о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;
  • о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;
  • об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;
  • о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать:

  • уведомление о начале строительно-монтажных работ;
  • указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно-сметной документацией;
  • сведения о сроках его завершения;
  • основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика (генерального подрядчика).

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что за последние два года органы следствия возбудили 20 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Было осуждено 16 лиц. А ущерб, нанесенный казахстанцам, составил в общей сложности порядка 30 млрд тенге.

Напомним также, что ранее мы рассказывали, как защититься от рисков при долевом строительстве и получить гарантию о постройке и выдаче жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056925-ni-deneg-ni-kvartir-ustavshie-ot-obeschaniy-karagandintsy-potrebovali-arestovat-zastroyschika/

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