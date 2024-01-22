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Был пьяный и повредил табло: хулиганство жителя Астаны в лифте попало на видео

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Мужчина стоит в лифте
Момент повреждения табло лифта. Фото: Polisia.kz

Пьяный житель Астаны в ходе словесного конфликта и будучи пьяным ударил по табло лифта, разбив его. Хулиганство мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в полицию с заявлением обратилась жительница Астаны.

По словам женщины, неизвестный мужчина, находясь в подъезде жилого комплекса, повредил общедомовое имущество. В итоге табло вышло из строя. Действия хулигана зафиксировала камера видеонаблюдения, находящаяся в лифте.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя установлена. Им оказался 27-летний житель города, который в ходе словесного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил по табло", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по факту хулиганства.

В полиции напомнили, что за повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее мы сообщали о случае, когда астанчанин выломал входную дверь в подъезде в погоне за женщиной, отдыхавшей с ним в караоке. Был задержан 34-летний мужчина, проводится расследование.

Также в начале года в соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. Позже личность женщины установили. Нарушительницей оказалась 33-летняя жительница столицы. По данному факту возбуждено адмпроизводство сразу по двум статьям -"Загрязнение мест общего пользования" и "Мелкое хулиганство".

В декабре астанчанина арестовали на пять суток после того, как он повредил монитор в лифте хоккейной клюшкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056828-byl-pyanyy-i-povredil-tablo-huliganstvo-zhitelya-astany-v-lifte-popalo-na-video/

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