Астанчанина с клюшкой арестовали после его действий в лифте (видео)

Астанчанина арестовали на пять суток после того, как он повредил монитор в лифте. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Соответствующее видео опубликовали в официальном Instagram-профиле столичного ДП. На кадрах некий мужчина с хоккейной клюшкой заходит в лифт, а затем бьет локтем по установленному там монитору.

Сообщается, что инцидент произошел в здании по улице Достык в Астане. Нарушитель на видео, 25-летний гражданин, задержан. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 147-1 КоАП.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны его арестовали на 5 суток.

Согласно части 1 статьи 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет: