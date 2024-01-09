Астанчанин выломал дверь в погоне за женщиной, отдыхавшей с ним в караоке (видео)
Опубликовано:
Жительница Астаны сообщила, что некий мужчина разбил входную дверь и повредил лифт в ее доме. Оказалось, что перед этим она отдыхала с подозреваемым в караоке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Жительница Астаны заявила полиции, что некий мужчина разбил стекло входной двери и повредил лифт в ее доме.
"В ходе расследования установлено, что заявительница вместе с подозреваемым ночью отдыхала в караоке. В результате распития спиртных напитков между ними произошел словесный конфликт, после которого женщина под утро на такси уехала домой", – гласит сообщение.
Как сообщили в МВД, мужчина направился за ней следом.
"Подъехав к дому, он подбежал к подъезду и предметом, похожим на биту, начал бить по стеклу входной двери, пока не разбил ее. Затем, войдя в подъезд, он повредил лифт", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Его действия попали на камеры видеонаблюдения.
Полиция установила подозреваемого, 34-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК “Хулиганство”.
Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054597-astanchanin-vylomal-dver-v-pogone-za-zhenschinoy-otdyhavshey-s-nim-v-karaoke/