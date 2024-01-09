Астанчанин выломал дверь в погоне за женщиной, отдыхавшей с ним в караоке (видео)

Жительница Астаны сообщила, что некий мужчина разбил входную дверь и повредил лифт в ее доме. Оказалось, что перед этим она отдыхала с подозреваемым в караоке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Жительница Астаны заявила полиции, что некий мужчина разбил стекло входной двери и повредил лифт в ее доме.

"В ходе расследования установлено, что заявительница вместе с подозреваемым ночью отдыхала в караоке. В результате распития спиртных напитков между ними произошел словесный конфликт, после которого женщина под утро на такси уехала домой", – гласит сообщение.

Как сообщили в МВД, мужчина направился за ней следом.

"Подъехав к дому, он подбежал к подъезду и предметом, похожим на биту, начал бить по стеклу входной двери, пока не разбил ее. Затем, войдя в подъезд, он повредил лифт", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

Полиция установила подозреваемого, 34-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК “Хулиганство”.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается: