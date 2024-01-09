Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Астанчанин выломал дверь в погоне за женщиной, отдыхавшей с ним в караоке (видео)

Опубликовано:

Мужчина с битой
Мужчина с битой. Кадр из видео: polisia.kz

Жительница Астаны сообщила, что некий мужчина разбил входную дверь и повредил лифт в ее доме. Оказалось, что перед этим она отдыхала с подозреваемым в караоке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Жительница Астаны заявила полиции, что некий мужчина разбил стекло входной двери и повредил лифт в ее доме.

"В ходе расследования установлено, что заявительница вместе с подозреваемым ночью отдыхала в караоке. В результате распития спиртных напитков между ними произошел словесный конфликт, после которого женщина под утро на такси уехала домой", – гласит сообщение.

Как сообщили в МВД, мужчина направился за ней следом.

"Подъехав к дому, он подбежал к подъезду и предметом, похожим на биту, начал бить по стеклу входной двери, пока не разбил ее. Затем, войдя в подъезд, он повредил лифт", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

Полиция установила подозреваемого, 34-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК “Хулиганство”.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054597-astanchanin-vylomal-dver-v-pogone-za-zhenschinoy-otdyhavshey-s-nim-v-karaoke/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.