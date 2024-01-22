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Может ли подорожать проезд в автобусах Алматы, рассказали в акимате города

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Автобус
Автобус. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подорожает ли проезд в Алматы из-за бесплатных пересадок, которые планируются в новом мастер-плане транспортного каркаса, рассказали в акимате города, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, наиболее эффективный способ организации маршрутной сети подразумевает наличие одной пересадки при поездке.

"Для подавляющего большинства пассажиров это будет означать, что автобусы будут ходить чаще, и даже с одной пересадкой поездка будет короче и более предсказуемой.

При этом мы планируем, что уже в следующем году будет введен пересадочный тариф, и пересадки в рамках одной поездки будут для пассажиров бесплатными", - рассказали в акимате.

Таким образом, как отметили в акимате, стоимость проезда не изменится.

Напомним, сегодня был представлен новый мастер-план транспортного каркаса Алматы, который подразумевает увеличение количества общественного транспорта и появление ЛРТ и БРТ на улицах города.

О том, что пересадки планируют сделать бесплатными в Алматы, говорилось летом 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056824-mozhet-li-podorozhat-proezd-v-avtobusah-almaty-rasskazali-v-akimate-goroda/

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