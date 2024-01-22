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После ДТП с автобусом в Алматы акимат обратил внимание на одну из проблем

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Салон автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какие меры предусматриваются для того, чтобы обеспечить безопасность водителям общественного транспорта, рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, в алматинских автобусах могут появиться перегородка и тревожная кнопка. Такие меры рассматриваются после произошедшего недавно резонансного ДТП, когда на водителя напал пассажир.

"Мы предусматриваем перегородку между водителями и пассажиром. Также к нам поступил запрос на установку тревожной кнопки - сейчас технические возможности рассматриваются: если в последующем будет возможность сделать, конечно, сделаем", - рассказал начальник Управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

Напомним, ДТП с участием автобуса произошло в конце 2023 года. Конфликт между пассажиром и водителем привел к трагедии. Пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, которая потеряла сознание и управление над транспортом.

В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

После случившегося глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбеков признал, что до этого случая охрана общественного порядка в общественном транспорте долгое время оставалась вне поля зрения стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056733-trevozhnaya-knopka-i-peregorodka-kak-obezopasyat-voditeley-obschestvennogo-transporta-v-almaty/

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