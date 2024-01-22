Завораживающим фото ночной Астаны из космоса поделился "Роскосмос"

Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала фотографию ночной Астаны, сделанную из космоса. Снимок появился в Telegram-канале корпорации, передает NUR.KZ.

Отмечается, что автор снимка - Олег Кононенко.

"С наступлением ночи каждый город меняется: одни "засыпают" под ее покровом, другие — оживают и светят ярче звёзд.

Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо", - говорится в подписи к опубликованному фото.