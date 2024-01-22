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Завораживающим фото ночной Астаны из космоса поделился "Роскосмос"

Опубликовано:

Вид на город Астану
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала фотографию ночной Астаны, сделанную из космоса. Снимок появился в Telegram-канале корпорации, передает NUR.KZ.

Отмечается, что автор снимка - Олег Кононенко.

"С наступлением ночи каждый город меняется: одни "засыпают" под ее покровом, другие — оживают и светят ярче звёзд.

Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо", - говорится в подписи к опубликованному фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056635-zavorazhivayuschim-foto-nochnoy-astany-iz-kosmosa-podelilsya-roskosmos/

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