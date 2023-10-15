Вид на Актау с МКС показал космонавт (видео)
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Российский космонавт Олег Артемьев, находящийся на Международной космической станции, запечатлел вид на Каспийское море и город Актау с орбиты Земли, передает NUR.KZ.
Кадры Артемьев выложил на своей странице в Instagram.
"Привет, Казахстан! Узнаете свой родной Актау?" – написал космонавт.
На видео можно заметить очертания береговой линии Каспийского моря и местность, где расположен город Актау.
В комментариях казахстанцы поблагодарили Артемьева за кадры.
"Огромное спасибо вам, я из Актау. Столько я вам писал в комментариях, на этот раз, по-моему, вы меня услышали. Респект", "Олег, вооон я машу вам рукой из Актау. Каспийское море сразу узнала. Спасибо вам, что делитесь такими кадрами из космоса", "Пламенный привет из Актау!", "Да узнаем. Я там даже своего знакомого увидела", – написали пользователи.
Отметим, что российский космонавт регулярно делится кадрами разных уголков Земли с МКС.
Так, в начале этого года он показывал вид на Аральское море и Байконур. А еще раньше Артемьев запечатлел пыльную бурю на Каспийском море.
Также в феврале 2021 года космонавт размещал целую серию удивительных снимков казахстанских местностей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041039-vid-na-aktau-s-mks-pokazal-kosmonavt-video/