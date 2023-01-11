Космонавт показал Аральское море и Байконур из космоса

Аральское море и Байконур из космоса. Кадр из видео: instagram.com/olegmks

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик из космоса, на котором он показал Казахстан с околоземной орбиты.

На видео космонавт показал момент, на котором международная космическая станция пролетает над Аральским морем и Байконуром.

"Мы летим уже над территорией Казахстана. Справа от нас Аральское море. Вот все, что от него осталось. И справа, там же, Байконур на реке Сырдарья", – сказал Олег Артемьев.

Отметим, что на страницу российского космонавта в Instagram подписано свыше 708 тыс. человек. А данное видео понравилось более 8 тыс. пользователям.

Ранее Олег Артемьев показывал, как выглядит из космоса Каспийское море. А также уже делился кадрами Аральского моря. К слову, состояние водоема расстроило некоторых подписчиков космонавта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005012-kosmonavt-pokazal-aralskoe-more-i-baykonur-iz-kosmosa/