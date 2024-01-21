Повышение уровня воды в Иртыше: жителей острова эвакуировали и снова вернули в свои дома в Семее

С острова Бейбітшілік в Семее из-за повышения уровня воды в Иртыше и в связи с угрозой подтопления домов была произведена эвакуация людей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области Абай.

Как сообщает пресс-служба областного акимата в Instagram, в целях обеспечения безопасности жителей острова Бейбітшілік, сотрудниками ДЧС сегодня ночью было произведено возведение дамбы, а также вскрытие дорожного полотна для отвода воды в русло реки. Перекачено в русло реки 5850 кубов воды.

"Ночью с острова Бебітшілік проведена эвакуация 11 человек (8 взрослых, 3 детей), которые размещены в гостинице Семей. Произведен отгон скота в безопасное место", – говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что эвакуируемые лица были обеспечены горячим питанием. Сейчас, как сообщает акимат, эвакуируемые люди возвращаются в свои дома.

Здесь же заверили, что уровень воды в реке падает и нет угрозы подтопления жилых домов.

Ранее мы писали о том, что в результате шугохода на реке Иртыш в области Абай образовался зажор в районе старого понтонного моста, что может привести к подтоплению домов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, каким регионам Казахстана грозят паводки. Глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил, что, согласно предварительному прогнозу "Казгидромета", в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. При этом количество осадков тоже предполагается больше нормы.

"Южным регионам – с учетом прошлогоднего паводка – (паводки грозят – прим. ред.) в феврале-месяце, северным регионам – из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова - в декабре-месяце… уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", – заявил глава МЧС.

Также мы сообщали о том, что в Казахстане могут запретить строить у рек. Это связано с высокими рисками подтоплений близлежащих домов. Как действовать во время паводков?Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

"С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты. Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой: