Повышение уровня воды в Иртыше: есть риски подтопления домов в Семее

В результате шугохода на реке Иртыш в области Абай образовался зажор в районе старого понтонного моста, что может привести к подтоплению домов. Местные власти сообщают, что ситуация под контролем.

Как сообщается в местном Telegram-канале Abainews, на острове Бейбітшілік вода начала проникать в дома местных жителей.

Между тем местный акимат заверяет, что держит вопрос под контролем, а проникновение воды в дома жителей Семея удалось предотвратить.

"На место выехали аким города и компетентные службы. Сотрудники акимата города Семей и ДЧС области Абай провели подворовой обход. Благодаря оперативному реагированию вода не проникла в дома. В настоящее время ситуация стабильна, повышения уровня воды не наблюдается", – говорится в сообщении акимата.

Как сообщает пресс-служба акимата Семея, градоначальник Нурбол Нурсагатов объездил подверженные риску затопления районы.

"Были обследованы гидротехнические сооружения в Озерском сельском округе. В частности, аким города встретился с главой КХ "Родник" (дамба пруда "Сарыбулак-2"). Также рабочая группа проверила проблемные места в поселке Водный и на дачном массиве Восточный Правый (район "Грязнуха").

По результатам обследования паводкоопасных участков и минимизации фактов подтопления, были даны поручения о необходимости усилить работы по проведению превентивных работ по подготовке к противопаводковым мероприятиям", – говорится в посте местного акимата в Instagram.

Местным компетентным органам поручено держать на контроле уровень реки Иртыш, проводить постоянный мониторинг ситуации, а также оперативно принимать необходимые меры и привести в готовность силы и средства реагирования, на случай осложнения паводковой обстановки в городе.

Отметим, что в конце декабря в Актюбинской области из-за дождей и резкого потепления поднялся уровень воды в реках. Несколько районов оказались под угрозой наводнения.

Ранее мы сообщали о том, каким регионам Казахстана грозят паводки. Глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил, что, согласно предварительному прогнозу "Казгидромета", в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. При этом количество осадков тоже предполагается больше нормы.

"Южным регионам – с учетом прошлогоднего паводка – (паводки грозят – прим. ред.) в феврале-месяце, северным регионам – из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова - в декабре-месяце… уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", – заявил глава МЧС.

Также мы сообщали о том, что в Казахстане могут запретить строить у рек. Это связано с высокими рисками подтоплений близлежащих домов.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

"С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты. Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой: