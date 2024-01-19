"Живем по этому времени уже 105 лет": как казахстанцы относятся к переходу на единое время (видео)

Сегодня правительство Казахстана одобрило переход на единый часовой пояс с 1 марта. Что об этом думают сами казахстанцы, узнали корреспонденты телеканала КТК.

Разговоры о переходе на единый часовой пояс в Казахстане велись с прошлого года. Ученые, эксперты и чиновники пришли к выводу, что все казахстанцы должны жить так, как живут на западе страны.

Если раньше актюбинцы, атыраусцы, актаусцы и уральцы вставали на час раньше остальных, с 1 марта все казахстанцы будут начинать утро одинаково. В Актобе эту новость встретили аплодисментами.

"Все же лучше всех сгрести под одну гребенку. Не будем никогда путаться. Ну, знаете, даже гордость есть какая-то за свой регион, что все будут жить по нашему времени", - поделился актюбинец Даниил Емельянчиков.

"Ну, во-первых, я не буду сидеть и думать над этим билетом – правильно я время перевела, неправильно перевела. А так вот посмотрела время, все, и в точное назначенное время я еду", - рассказала горожанка Сауле Темирбекова.

Но жители Алматы и Восточного Казахстана совершенно не разделяют эти восторженные настроения. Более того, они считают, что затея с единым часовым поясом – это настоящее безумие. Во-первых, в этих регионах даже сейчас темнеет гораздо раньше, чем в других. Да и в целом менять привычный уклад, даже если это придумали ученые, бессмысленно, считают противники.

"Никаких, значит, срезов общественного мнения не проводилось, никакого изучения. Хотя говорят, что вот эта группа так называемых ученых там и прочих целых 10 месяцев работала и пришла к выводу, что мы живем не в том часовом поясе. А где они работали то? Мы живем по этому времени уже 105 лет. Вот в этом году 105 лет будет, как мы в этом часовом поясе живем", - считает редактор сайта Денис Данилевский.

Сельчане на востоке страны, которым и без того приходится вставать ни свет ни заря, и вовсе хватаются за головы. Говорят, с новым временем им совсем туго придется, особенно зимой.

"Что касается домашних дел, это действительно придется все делать вечером по темноте, утром в темноте. Вот, допустим, мы держим свиней. Я их хожу кормить в шесть-полседьмого. Я буду приходить к ним чуть ли не спозаранку. Все это перестроиться очень сложно. Это в первую очередь ударит по бессоннице. По нашему здоровью в первую очередь! " - возмущена Галина Уросова.

Но вот те, кто как раз затеял все это, твердят об обратном. В Минторговли даже заявляли, будто одно время на всей стране исцелит людей от нервных расстройств и даже от онкологии.

"Ученые отмечают, что очень много, влияние очень большое оказывают часовые пояса, в том числе это вопрос, связанный с суицидом и суицидальными настроениями. Сегодня можно обобщить и сказать, что два региона озабоченность проявляют в комментариях – это ВКО и Алматы. В основном вопрос бытового характера: "Мы что, на час раньше теперь вставать будем? У нас теперь рабочее время удлинится?". И так далее", - заявлял ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Разработчики документа о переходе на единое время советуют казахстанцам принять это как неизбежное и начинать подстраиваться под новый режим.

"Мнение людей – оно меняется: сегодня одно, завтра другое. Конечно, это все вызывает сомнения. Даже у наших коллег первое впечатление: "Да как так? Мы привыкли по-другому.

Но когда они подумали в спокойной обстановке, в конце концов соглашаются: "Да почему бы нет? Будем жить единым временем, не будем опаздывать на поезд", - поделилась заведующая лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического института им. В. Фесенкова Любовь Шестакова.

Несмотря на недовольство или радость граждан, решение уже принято - 1 марта весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Минторговли и интеграции сообщили, что мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад. Таким образом, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5). Ввести единый часовой пояс предложили ввести казахстанские ученые и эксперты, вошедшие в рабочую группу. Они сошлись во мнении, что переход на UTC+5 - наиболее правильный и оптимальный вариант.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. По его словам, разница между административным и природным временем почти во всех регионах будет минимальна.

В декабре прошлого года эту идею поддержали и ученые. По их мнению, часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.