Мороз и снегопад ожидаются в казахстанских мегаполисах в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 19 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -14 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -11 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,7 м/с.