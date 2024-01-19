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Личный состав полиции подняли по тревоге из-за пропажи 5-летней девочки в Талдыкоргане

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Полицейские автомобили припаркованы на улице
Автомобили полиции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане полицейские, поднятые по тревоге, искали пропавшую 5-летнюю девочку. Найти ее помог поквартирный обход соседей. Ребенка вернули матери, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 18 января в городскую полицию с заявлением о пропаже 5-летней дочери обратилась жительница областного центра.

По словам матери, малышка пропала часом ранее. После безуспешных поисков родительница решила обратиться за помощью к полицейским.

"По тревоге был поднят личный состав городской полиции. К поискам без вести пропавшей девочки подключились и сотрудники областного департамента. К счастью, посредством поквартирного обхода малолетнюю удалось найти живой и невредимой. Она находилась дома у соседей", - отметил начальник УП Талдыкоргана Ернар Ширбаев.

Напомним, в начале года на юге Казахстана несколько дней искали 17-летнюю девушку, которая уехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь. Была создана следственно-оперативная группа по установлению ее местонахождения. Спустя неделю пропавшую нашли в Алматы. Она была доставлена домой и передана родителям.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" даны рекомендации, что делать при пропаже человека. Первым делом необходимо сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056440-lichnyy-sostav-politsii-podnyali-po-trevoge-iz-za-propazhi-5-letney-devochki-v-taldykorgane/

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