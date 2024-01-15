Школьница из Талдыкоргана пропала в Алматы

На юге Казахстана уже пятые сутки не могут найти 17-летнюю девушку, которая уехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Информация о пропаже девушки появилась на Instagram-странице волонтерского движения Lider.kz.

Согласно данным волонтеров, 17-летняя Айша 10 января уехала из Талдыкоргана в Алматы и пропала.

Приметы девушки: рост - 176-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, стрижка каре, глаза карие. Айша была одета в коричневое пальто, белый шарф и красную кофту.

В Департаменте полиции области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, что поиски девушки продолжаются. Создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения пропавшей.

"Работа по розыску находится на особом контроле руководства областного департамента полиции. По предварительной информации, последний телефонный разговор с мобильного телефона разыскиваемой школьницы зафиксирован в Алматы, после чего телефон был отключен", - рассказали в полиции.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.