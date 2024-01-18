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Блокпосты выставили в горах Алматы из-за угрозы схода лавин

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Патрульное авто
Патрульное авто. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы выставлены блокпосты в горах для ограничения доступа в зону лавинного риска, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, синоптики выпустили штормовое предупреждение о лавинной опасности из-за неустойчивого состояния снежного покрова.

"Выставлены блокпосты из числа ДП для ограничения прохода отдыхающих и туристов, проезда автомашин на лавиноопасные участки в бассейнах рек Киши Алматы ("Эдельвейс" выше ГЛК Шымбулак), бассейнах рек Улкен Алматы (выше плотины Аюсай)", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, ДЧС и "Казселезащита" рекомендуют алматинцам и гостям южной столицы воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Блокпосты в Алматы
Блокпосты в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве добавили, что с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 23 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом порядка 27 тысяч куб. м. Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах и остановилось на склонах гор, ущерба нет.

Спасатели провели три профилактических спуска снежных лавин, взрывным методом спущено более 7 тысяч куб. м снежной массы.

Между тем сегодня в Алматы, по прогнозу синоптиков, ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -12 градусов.

Как вести себя при сходе лавины

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056198-vystavleny-blokposty-spasateli-predupredili-almatintsev-ob-opasnosti-posescheniya-gor/

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