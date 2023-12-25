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Проверить аресты и запреты на выезд из страны смогут казахстанцы с помощью приложения

Опубликовано:

Мужчина держит телефон
Мобильный телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты Минюста совместно с палатой ЧСИ разработали специальное приложение, в котором казахстанцы смогут отслеживать наличие задолженностей и запретов на выезд из страны, передает NUR.KZ.

Как сообщили представители Министерства юстиции, ведомство совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей разработало мобильное приложение АИС ОИП (Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства).

Пользователям доступно:

  • поиск информации в Едином реестре должников и оплата судебной задолженности;
  • проверка наличия временных ограничений на выезд, проверка арестов и обременений;
  • поиск исполнительного документа, отслеживание его статуса и местонахождения;
  • получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.

"При осуществлении полной оплаты задолженности в течение 30 минут в онлайн формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в гос закупках и др.)", – добавили представители Минюста.

Также подчеркивается, что при разработке приложения АИСОИП не было затрачено бюджетных средств.

На данный момент оно уже доступно для скачивания в App Store и GooglePlay.

Отметим, что АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства) существует и в форме сайта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052533-proverit-aresty-i-zaprety-na-vyezd-iz-strany-smogut-kazahstantsy-s-pomoschyu-prilozheniya/

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