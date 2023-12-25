Проверить аресты и запреты на выезд из страны смогут казахстанцы с помощью приложения
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Специалисты Минюста совместно с палатой ЧСИ разработали специальное приложение, в котором казахстанцы смогут отслеживать наличие задолженностей и запретов на выезд из страны, передает NUR.KZ.
Как сообщили представители Министерства юстиции, ведомство совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей разработало мобильное приложение АИС ОИП (Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства).
Пользователям доступно:
- поиск информации в Едином реестре должников и оплата судебной задолженности;
- проверка наличия временных ограничений на выезд, проверка арестов и обременений;
- поиск исполнительного документа, отслеживание его статуса и местонахождения;
- получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.
"При осуществлении полной оплаты задолженности в течение 30 минут в онлайн формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в гос закупках и др.)", – добавили представители Минюста.
Также подчеркивается, что при разработке приложения АИСОИП не было затрачено бюджетных средств.
На данный момент оно уже доступно для скачивания в App Store и GooglePlay.
Отметим, что АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства) существует и в форме сайта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052533-proverit-aresty-i-zaprety-na-vyezd-iz-strany-smogut-kazahstantsy-s-pomoschyu-prilozheniya/