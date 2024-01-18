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Женщина с грудным ребенком ушла от сожителя на улицу в Павлодаре

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Мама обнимает своего малыша
Мама с младенцем. Иллюстративное фото: JGI/Jamie Grill/Getty Images

В Павлодаре полицейские оказали помощь женщине с младенцем. Она ушла от сожителя и оказалась на улице без средств к существованию. Маму с малышом поместили в кризисный центр, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает ведомство в своем официальном аккаунте в Instagram, в ходе рейдовых мероприятий, которые проводятся на постоянной основе, полицейскими отдела полиции Павлодарского района была установлена женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации.

"Как выяснилось, 33-летняя мама двухмесячного ребенка со своим сожителем приехала из Экибастуза. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками, не работает. Женщина осталась без средств к существованию. Дом, где они ранее проживали вместе с сожителем, принадлежит его родственнице.

Женщина попросила полицейских помочь найти хотя бы временное место для проживания, так как не желает в дальнейшем жить с сожителем", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Оставшуюся без определенного места жительства и средств к существованию женщину с малолетним ребенком полицейские поместили в кризисный центр, где ей и ребенку была оказана социальная, психологическая и юридическая помощь.

В начале года появилась информация, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников будет создано в МВД Казахстана. Также планируется увеличить количество кризисных центров в стране. Об этом сообщили во время брифинга по профилактике бытового насилия, проходящего в Астане.

Также сообщалось о кризисном центре в Уральске, где уже более 10 лет оказывается помощь жертвам бытового насилия. Они могут проживать в центре до шести месяцев. Здесь им помогают трудоустроиться, определить детей в школу и садик, снять квартиру.

В 2023 году в Казахстане в полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056195-zhenschina-s-grudnym-rebenkom-ushla-ot-sozhitelya-na-ulitsu-v-pavlodare/

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