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30 лет независимости Казахстана

"Для меня не имеет сакрального значения": Токаева спросили, как он встретил Новый год

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Колокольчики на елке
Елка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В интервью газете "Egemen Qazaqstan" Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании нового года и пожелал казахстанцам счастья и благополучия.

Интервьюер спросил у президента, как он отметил наступление нового 2024 года.

"Новый год — это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения. К тому же не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год — Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.

Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности.

В заключение хочу пожелать всем соотечественникам счастья и благополучия! Самое главное, пусть в нашей стране будет согласие и спокойствие! Пусть процветает наш родной Казахстан!" - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053655-dlya-menya-ne-imeet-sakralnogo-znacheniya-tokaeva-sprosili-kak-on-vstretil-novyy-god/

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