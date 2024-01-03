"Для меня не имеет сакрального значения": Токаева спросили, как он встретил Новый год

В интервью газете "Egemen Qazaqstan" Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании нового года и пожелал казахстанцам счастья и благополучия.

Интервьюер спросил у президента, как он отметил наступление нового 2024 года.

"Новый год — это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения. К тому же не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год — Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.

Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности.

В заключение хочу пожелать всем соотечественникам счастья и благополучия! Самое главное, пусть в нашей стране будет согласие и спокойствие! Пусть процветает наш родной Казахстан!" - отметил Касым-Жомарт Токаев.