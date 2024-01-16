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В одном из хостелов Алматы нашли девочек-подростков, которые пропали в Шымкенте

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Хостел
Хостел. Иллюстративное фото: pixabay.com

Три воспитанницы центра адаптации несовершеннолетних Шымкента пропали в минувшее воскресенье - они ушли в неизвестном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

На поиски пропавших задействовали личный состав городского департамента, кроме того, ориентировки с фотографиями пропавших девочек, а также описанием их внешности и одежды стражи порядка разослали коллегам в соседние регионы.

Вскоре подростков обнаружили, их отыскали в Алматы. В настоящее время они помещены в алматинский центр адаптации несовершеннолетних.

Как пишет МИА "Казинформ", девочек нашли в одном из хостелов южной столицы.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055789-v-odnom-iz-hostelov-almaty-nashli-devochek-podrostkov-kotorye-propali-v-shymkente/

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