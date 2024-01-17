Елки падают, а ледовые городки – тают: депутат обвинил акиматы в неэффективных тратах

Депутат мажилиса Темир Кырыкбаев сегодня на пленарном заседании палаты указал на неэффективное расходование средств госбюджета на новогодние украшения в городах, передает корреспондент NUR.KZ.

Темир Кырыкбаев заявил, что новогодние гуляния обнажили проблему неэффективного расходования средств государственного бюджета.

"Соцсети пестрят кадрами о падающих елках в ряде городов Казахстана, в том числе в Актау, Павлодаре, Семее. К счастью, обошлось без жертв. Однако вполне возможно, что это могло закончиться трагическим последствиям.

Например, в городе Шахтинск акимат подготовил для катка специальную площадку, окружив его территорию и соответствующим образом осветив. Но забыли самое главное – залить каток. А в Павлодаре ледовая горка стоимостью около 60 млн тенге просто-напросто растаяла. Таким образом, бюджетные деньги тратятся впустую", – перечислил депутат.

При этом, по его словам, такая ситуация повторяется из года в год и власти совсем не учитывают погодные условия.

Напомним, в Актау за несколько дней до Нового года сильный ветер снес праздничную елку на городской площади. Происшествие попало на видео.

Также в преддверии Нового года елку снесло и в Костанайской области. Это произошло в Лисаковске из-за ветра со снегом с порывами до 23 м/с. Ель планировалось переустановить после того, как прояснится погода.

Пострадала и главная елка Кокшетау – из-за сильного ветра она начала разваливаться на части. По этой причине было решено отложить ее торжественное зажигание.

А на прошлой неделе главная елка рухнула в Павлодаре. Здесь же в конце декабря растаял ледовый городок, на который потратили 53 млн тенге.