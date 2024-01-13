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Несколько суток ищут пропавшего пастуха в Костанайской области

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Машина едет в буран
Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/ Getty Images

Пропавшего пастуха ищут уже несколько суток в Костанайской области - мужчина не выходит на связь с 11 января, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДЧС региона.

По информации спасателей, пропавший сельчанин работает пастухом в местном крестьянском хозяйстве. Он вышел из дома в селе Татьяновка ( Мендыкаринский район) 10 января, 11 числа он перестал выходить на связь.

В поисках задействованы три спасателя и единица техники, уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение - в регионе сотрудники "Казгидромет" прогнозировали снег, метель. На юге области туман, днем гололед. Ветер южный, юго-западный ночью на большей части, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055319-neskolko-sutok-ischut-propavshego-pastuha-v-kostanayskoy-oblasti/

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