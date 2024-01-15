Пропавшую женщину спасли от смерти в Костанайской области

Пропавшую жительницу Костанайской области обнаружили сотрудники ДЧС. Найденная женщина госпитализирована в больницу с обморожением, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, вчера, 14 января, в восемь часов утра 46-летняя женщина вышла пешком из села Актас в направлении города Аркалыка. О ее исчезновении сообщили в местном крестьянском хозяйстве.

В 18.55 женщина была найдена сотрудниками ДЧС приблизительно в 2 км от села Актас.

"Женщина с обморожением была доставлена в медучреждение. В настоящее время находится в реанимации", - рассказали в МЧС.

Глава крестьянского хозяйства поблагодарила участников спасательной операции.

"Я обратилась к спасателям города, к полиции и местным исполнительным органам, что пропал человек в такую непогоду. Выражаю огромную благодарность этим людям, что помогли найти человека, спасли ей жизнь", - отметил глава крестьянского хозяйства.

Что делать, если пропал человек

Основные шаги, которые необходимо предпринять при пропаже человека, описаны на сайте "Электронного правительства".

Первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию: