Снегопад в Шымкенте, морозы в Астане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 января - в двух мегаполисах обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит -18 градусов, а ночью снизится до -30 градусов. Скорость ветра – 2,4 м/с.

В Шымкенте обещают снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.

Напомним, сегодня в десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.