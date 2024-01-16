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30 лет независимости Казахстана

Кто разрабатывает онлайн-платформу для подачи петиций

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Онлайн-петиция
Онлайн-петиция. Иллюстративное фото: Getty images / Andrey Popov

Вице-министр цифрового развития Асет Турысов в кулуарах мажилиса рассказал, кто разрабатывает онлайн-платформу для подачи петиций, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Асета Турысова, кто разрабатывает онлайн-платформу для подачи петиций.

"Да, наши отечественные разработчики, на базе нашего оператора – АО "Национальные информационные технологии". Они делают. В соответствии с нормами, которые были приняты –предполагаем, она будет в срок запущена", – сказал в ответ Асет Турысов.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин говорил, что платформа будет готова в апреле текущего года.

Напомним, еще в декабре 2022 года отмечалось, что в Казахстане планируется введение института петиций, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения.

При этом депутат Екатерина Смышляева тогда отметила, что по концепции законопроекта первоначально речь шла только об онлайн-петициях, однако депутаты рассматривали и возможность подачи петиции в виде физического документа.

В сентябре вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров рассказал, смогут ли казахстанцы подавать петицию об отставке того или иного министра или акима.

В октябре глава государства подписал закон о петициях в Казахстане, в рамках которого запланировано создание регулирующего института петиций, который позволит повысить оперативность реагирования на нужды граждан, уровень участия гражданского общества в управлении государством, а также открытость деятельности государственных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055803-kto-razrabatyvaet-onlayn-platformu-dlya-podachi-petitsiy/

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