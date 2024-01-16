Ведущие, копирайтеры, нотариусы: кто может остаться без работы из-за развития ИИ в Казахстане

Развитие искусственного интеллекта уже приводит к сокращениям работников некоторых сфер. Кто в Казахстане может остаться без работы в ближайшем будущем, узнал корреспондент NUR.KZ.

Люди, которые пользуются искусственным интеллектом, заменят тех, кто им не пользуется. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор HR-агентства Касымхан Али.

Полностью заменить людей ИИ в Казахстане в ближайшем будущем пока не сможет, но штат работников существенно сократит, считает Касымхан. Это произошло и в его компании. Рекрутеров уже заменил искусственный интеллект.

Касымхан Али. Фото: из личного архива

"Если раньше рекрутинговому агентству нужно было иметь целый штат рекрутеров, которые должны были обрабатывать заявки кандидатов, то сейчас это всего один человек. Раньше одному рекрутеру нужно было потратить целую неделю на обработку ста кандидатов: пока он назначит время собеседования, пока он их проведет…

Сейчас мы можем обрабатывать неограниченное количество: до тысячи кандидатов в неделю обрабатывает один рекрутер, проводя собеседование через нейросети", - делится опытом работы Касымхан.

Нейросеть сама формирует объявление по заданным критериям, а после - разбирает отклики на вакансию и связывается с кандидатами. Зачастую люди даже не замечают, что общаются с ботом.

"Он хорошо понимает натуральную речь и общается с ними практически как человек. На все вопросы кандидатов он отвечает и скидывает ссылку на прохождение онлайн-интервью. Оно проходит без участия рекрутера. Будет список вопросов, на которые можно отвечать текстом, аудио- или видеоформатом.

Кроме того, можно выставить преднастройку. Например, указать, что нужен человек с производственным опытом. И если кандидат его не имеет, то программа сама его отсеет", - рассказывает Касымхан.

В конце рекрутеру приходит сообщение, что кандидат прошел собеседование.

Огромный пласт специальностей внезапно появился с развитием SММ. Но он так же быстро может и исчезнуть. По мнению Касымхана, копирайтер, мобилограф, контент-мейкер заменяются одним специалистом, который умело пользуется нейросетью.

"Главное - уметь правильно писать запросы. Сейчас благодаря нейросети получаются очень классно написанные тексты, классные картинки, видео. Например, мне недавно сделали цифрового клона, которого не отличить даже при желании.

Мне больше не надо снимать контент. Он уже научен говорить моим голосом, с моей интонацией, тембром. Ему достаточно закинуть текст, а он его будет произносить", - говорит основатель HR-агентства.

Поэтому в ближайшем будущем работа ведущих может трансформироваться, считает Касымхан.

Массовые сокращения ждут в скором времени и маркетологов. При грамотном использовании нейросетей разработать стратегию компании можно за час. В будущем один маркетолог сможет трудиться сразу на несколько компаний, что лишает работы его коллег, считает Касымхан. Такая же участь с развитием ИИ ждет и дизайнеров.

Под угрозой исчезновения и нотариусы. Уже сейчас большинство операций проводятся через онлайн-сервисы, в будущем их количество будет только расти.

Но есть профессии, в которых ИИ не заменит человека. Но не из-за отставаний в прогрессе. Просто казахстанское общество еще не готово, говорит Касымхан и приводит в пример машинистов железнодорожных поездов и метро. Доверить им управление транспорта казахстанцы пока не готовы. Хотя в ряде стран водителей уже сменил ИИ.

Также не готовы казахстанцы доверить искусственному интеллекту свои финансы. Несмотря на существующие онлайн-сервисы, которые помогают с отчетами, людям все же спокойнее, когда есть проверяющий бухгалтер.

С февраля 2023 года в вакансиях казахстанских работодателей на сервисе по поиску работы начали появляться требования по работе с ChatGPT. В основном это вакансии с возможностью удаленной работы. Соискателям предлагаются разные направления - копирайтинг, маркетинг, а также разработка.

"В обязанности таких вакансий входят: редактура статей, написанных нейросетью ChatGPT; поиск новых лидов и их привлечение с использованием ChatGPT; умение правильно описывать промпты для ChatGPT и др.

Разнообразие таких вакансий в будущем будет только увеличиваться, но это не краткосрочная перспектива. В ближайшее время умение работать с ChatGPT будет востребовано только в ограниченном перечне специализаций и не будет выходить за рамки областей маркетинга и IT", - отмечает ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Рахима Махмудова.

По мнению Рахимы Махмудовой, в эпоху диджитализации многие профессии будут заменяться технологиями.

В данный список, по словам Рахимы, можно отнести такие позиции, как:

операторы колл-центра - появляются боты, которые отвечают на звонки и сами звонят; даже появляется искусственный интеллект, который проводит собеседование с соискателем;

- появляются боты, которые отвечают на звонки и сами звонят; даже появляется искусственный интеллект, который проводит собеседование с соискателем; кассиры - уже появились кассы самообслуживания и магазины, где не требуется персонал;

- уже появились кассы самообслуживания и магазины, где не требуется персонал; фасовщики - все производства сейчас автоматизируются;

- все производства сейчас автоматизируются; охранники - системы безопасности улучшаются;

- системы безопасности улучшаются; курьеры - появляются дроны и роботы-доставщики.

По прогнозам экспертов, через несколько лет востребованы окажутся специалисты по робототехнике и нанотехнологиям, мастера по киберпротезированию, специалисты по работе с искусственным интеллектом, IT-генетики.

Эксперты в области труда заявили, что технологии на базе искусственного интеллекта способны разрушить барьеры и расширить возможности людей с ограниченными возможностями, способствуя развитию инклюзивности.

К слову, на портале Электронной биржи труда уже запустили модель искусственного интеллекта, которая помогает казахстанцам искать работу. Модель ИИ позволяет подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей.

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