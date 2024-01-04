Искусственный интеллект будет помогать казахстанцам искать работу

На портале Электронной биржи труда запустили модель искусственного интеллекта, которая помогает казахстанцам искать работу, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Как отметили в министерстве, при разработке данной системы применена передовая архитектура, аналогичная системе поиска и рекомендаций LinkedIn Recruiter. Модель ИИ позволяет подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей.

"Модель ИИ позволяет анализировать содержание резюме, на основе которого рекомендуют наиболее подходящие варианты вакансий и продолжения карьеры с учетом различных параметров, таких как ожидаемый уровень заработной платы, регион проживания, возможности переезда, навыки и т.д. Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации как для работодателей, так и для соискателей", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в мае 2023 года эксперты выяснили, какие специальности являются востребованными в Казахстане. Как оказалось, рабочие специальности - самые востребованные. Согласно подсчетам, стране не хватает почти 140 тыс. таких кадров.

Практически все эти профессии не сильно пользуются популярностью среди населения, в особенности молодежи.

Осенью НПП "Атамекен" провела опрос, чтобы выяснить, какие кадры будут самыми востребованными и высокооплачиваемыми в 2023-2025 годах. Самыми актуальными для казахстана специалистами оказались программисты, инженеры, менеджеры, пилоты, финансовые консультанты, юристы-судебники и специалисты в области сельского хозяйства.