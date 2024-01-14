Снег и сильный ветер ожидается в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Казахстанские синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 14 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается потепление до +7...+9 градусов. Ночью температура составит 0…+2 градуса. Скорость ветра – 2-7 м/с.

В Астане синоптики пообещали снег. Днем столбики термометров покажут -13...-15 градусов, а ночью – до -13...-15 градусов. Скорость ветра составит днем 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с, а местами они будут достигать 25 м/с.

В Шымкенте также сегодня ожидается дождь. Днем температура воздуха будет +6...+8 градусов, ночью – до +6...+8. В городе ожидается сильный ветер – его скорость составит 8-13 м/с, с порывами 15-20 м/с, а местами они будут достигать 23 м/с.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.