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Эзотерика
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Снег и сильный ветер ожидается в двух мегаполисах Казахстана сегодня

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Женщина в куртке идет с зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

Казахстанские синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 14 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается потепление до +7...+9 градусов. Ночью температура составит 0…+2 градуса. Скорость ветра – 2-7 м/с.

В Астане синоптики пообещали снег. Днем столбики термометров покажут -13...-15 градусов, а ночью – до -13...-15 градусов. Скорость ветра составит днем 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с, а местами они будут достигать 25 м/с.

В Шымкенте также сегодня ожидается дождь. Днем температура воздуха будет +6...+8 градусов, ночью – до +6...+8. В городе ожидается сильный ветер – его скорость составит 8-13 м/с, с порывами 15-20 м/с, а местами они будут достигать 23 м/с.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055347-sneg-i-silnyy-veter-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/

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