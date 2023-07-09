Акимат Алматы прокомментировал ситуацию с облицовкой моста по Сейфуллина
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В социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост по Сейфуллина. В акимате Алматы опровергли эти сведения, передает корреспондент NUR.KZ.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время на мосту по проспекту Сейфуллина через БАК проводятся ремонтные работы.
Подчеркивается, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.
В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в облицовке моста используются два различных вид материала: с правой стороны - цельные гранитные камни, с левой стороны - со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина - пиленые гранитные плиты, толщиной 20 мм.
"Цельные массивные гранитные камни с рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, не будут заменены: их изымают для очистки и шлифовки, далее они подлежат повторному использованию и монтированию на данном участке", - заявили в акимате Алматы.
А на плитах толщиной 20 мм выявили дефекты и крошение - они будут заменены. По информации акимата используемые материалы имеют сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования.
Завершение ремонтных работ планируется до конца июля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027935-akimat-almaty-prokommentiroval-situatsiyu-s-oblitsovkoy-mosta-po-seyfullina/