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Акимат Алматы прокомментировал ситуацию с облицовкой моста по Сейфуллина

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Облицовка моста
Облицовка моста. Фото: Акимат Алматы

В социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост по Сейфуллина. В акимате Алматы опровергли эти сведения, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время на мосту по проспекту Сейфуллина через БАК проводятся ремонтные работы.

Подчеркивается, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.

В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в облицовке моста используются два различных вид материала: с правой стороны - цельные гранитные камни, с левой стороны - со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина - пиленые гранитные плиты, толщиной 20 мм.

"Цельные массивные гранитные камни с рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, не будут заменены: их изымают для очистки и шлифовки, далее они подлежат повторному использованию и монтированию на данном участке", - заявили в акимате Алматы.

А на плитах толщиной 20 мм выявили дефекты и крошение - они будут заменены. По информации акимата используемые материалы имеют сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования.

Завершение ремонтных работ планируется до конца июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027935-akimat-almaty-prokommentiroval-situatsiyu-s-oblitsovkoy-mosta-po-seyfullina/

Автор: Виктор Николаев
Акимат Алматы прокомментировал ситуацию с облицовкой моста по Сейфуллина

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