Движение на 15 участках трасс ограничили из-за непогоды в Казахстане

В Казахстане сегодня в пяти областях введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "ҚазАвтоЖол".

Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане ввели ограничение на 15 участках автодорог республиканского значения, а именно:

Акмолинская область – 5 участков:

"Астана – Петропавловск" км 18-234, уч. Астана – г. Щучинск – 216 км; "Екатеринбург – Алматы" км 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы – гр. Карагандинской области – 61 км; "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км 35-51, уч. г. Кабанбай – Батыра –гр. Карагандинской области – 16 км; "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16-200, уч. г. Астана – гр. Павлодарской области – 184 км; "Жезказган – Петропавловск" км 377-440, уч. гр. Костанайской области – г. Державинск – 63 км.

Жетысуская область – 1 участок:

"Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.

Карагандинская область – 5 участков:

"Екатеринбург – Алматы" км 1505-1610, уч. с. Новостройка – с. Аксу Аюлы – 105 км; "Екатеринбург – Алматы" км 1353-1445, уч. гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау – 92 км; "Кызылорда – Павлодар" км 970-1135, уч. г. Караганда – гр. Павлодарской области – 165 км; "Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход" км 0-16, уч. с. Пришахтинск – с. Новостройка – 16 км; "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км 51-101, уч. гр. Акмолинской обл. – п. Нура. – 50 км.

Костанайская область – 1 участок:

"Жезказган – Петропавловск" км. 339-377, уч. г. Аркалык – гр. Акмолинской области – 38 км.

Павлодарская область – 3 участка:

"Кызылорда – Павлодар" км 1135-1206, уч. гр. Карагандинской области – п. Шидерты – 323 км; "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 200-259 уч. гр. Акмолинской обл. – п. Шидерты – 59 км. "Ленинский – Иртышск – Русская Поляна" км 0-263, уч. п. Ленинский – гр. РФ – 263 км.

Отмечается, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 207 единиц техники и 309 человек.

Напомним, вчера синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Также в Акмолинской области стражи порядка спасли иностранцев, оставшихся на трассе из-за поломки автобуса.