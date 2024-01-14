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Движение на 15 участках трасс ограничили из-за непогоды в Казахстане

Опубликовано:

Дорога зимой
Дорога зимой. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане сегодня в пяти областях введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "ҚазАвтоЖол".

Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане ввели ограничение на 15 участках автодорог республиканского значения, а именно:

  • Акмолинская область – 5 участков:
  1. "Астана – Петропавловск" км 18-234, уч. Астана – г. Щучинск – 216 км;
  2. "Екатеринбург – Алматы" км 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы – гр. Карагандинской области – 61 км;
  3. "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км 35-51, уч. г. Кабанбай – Батыра –гр. Карагандинской области – 16 км;
  4. "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16-200, уч. г. Астана – гр. Павлодарской области – 184 км;
  5. "Жезказган – Петропавловск" км 377-440, уч. гр. Костанайской области – г. Державинск – 63 км.
  • Жетысуская область – 1 участок:
  1. "Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.
  • Карагандинская область – 5 участков:
  1. "Екатеринбург – Алматы" км 1505-1610, уч. с. Новостройка – с. Аксу Аюлы – 105 км;
  2. "Екатеринбург – Алматы" км 1353-1445, уч. гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау – 92 км;
  3. "Кызылорда – Павлодар" км 970-1135, уч. г. Караганда – гр. Павлодарской области – 165 км;
  4. "Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход" км 0-16, уч. с. Пришахтинск – с. Новостройка – 16 км;
  5. "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км 51-101, уч. гр. Акмолинской обл. – п. Нура. – 50 км.
  • Костанайская область – 1 участок:
  1. "Жезказган – Петропавловск" км. 339-377, уч. г. Аркалык – гр. Акмолинской области – 38 км.
  • Павлодарская область – 3 участка:
  1. "Кызылорда – Павлодар" км 1135-1206, уч. гр. Карагандинской области – п. Шидерты – 323 км;
  2. "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 200-259 уч. гр. Акмолинской обл. – п. Шидерты – 59 км.
  3. "Ленинский – Иртышск – Русская Поляна" км 0-263, уч. п. Ленинский – гр. РФ – 263 км.

Отмечается, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 207 единиц техники и 309 человек.

Напомним, вчера синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Также в Акмолинской области стражи порядка спасли иностранцев, оставшихся на трассе из-за поломки автобуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055372-dvizhenie-na-15-uchastkah-trass-ogranichili-iz-za-nepogody-v-kazahstane/

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