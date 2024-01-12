Еще один астанчанин, справивший нужду в общественном месте, попал на видео

Жителя Астаны, справившего нужду на автобусной остановке на левом берегу столицы, наказали. Мужчину арестовали на 30 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на управление местной полицейской службы города.

Недавно в Астане арестовали курьера, который справил нужду в подъезде жилого дома. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.

Таким же нарушением отличился другой столичный житель, справивший нужду прямо на остановке, расположенной на левом берегу города. Его было решено подвергнуть аресту на 30 суток.

"Управлением полиции района Есиль установлена личность 40-летнего мужчины, который справил нужду возле автобусной остановки на левом берегу столицы. 12 января решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту на 30 суток за совершение мелкого хулиганства", – говорится в сообщении управления в Instagram.

Жителей Астаны призвали сразу же обращаться по номеру 102 при выявлении подобных случаев. Вместе с тем департамент полиции призвал граждан соблюдать общественный порядок.

Недавно в Астане наказали женщину, которая разгромила лифт жилого дома, оплевав при этом двери. Ее действия попали на видео.

В мае 2022 года столичные полицейские арестовали хулигана, справившего нужду в подъезде одного из столичных жилых комплексов. В итоге мужчину приговорили к административному аресту на 7 суток. В ноябре прошлого года другой астанчанин сделал то же самое, но на балконе ЖК – его арестовали на 5 суток.

Между тем в Семее с конца прошлого года начали активно штрафовать любителей мусорить, плеваться и бросать окурки. Нарушителей вычисляют с помощью камер наблюдения.