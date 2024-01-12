Начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматы Бекболат Бугабаев рассказал, как будут спасать алматинцев в случае разрушительного землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга он отметил, что в случае разрушительного землетрясения в город прибудут более 55 тыс. личного состава и более 9 тыс. техники.

"Город разделен на 21 сектор и 65 участков. В случае аварийно-спасательных работ будем направлять на сектора силы и средства. Вместе с тем ДЧС рекомендует знать простые шаги:

не подаваться панике,

во время толчков не использовать лифты и лестницы,

найти укрытие – безопасные места (угловые и дверные проемы),

– после толчков быстро покинуть здание (тем, кто живет на 2 этаже и выше, – переждать землетрясение и затем быстро покинуть здание). Если нет возможности выйти, вы должны понимать, что могут быть повторные толчки и надо найти наиболее безопасные места", – рассказал спикер.

Он добавил, что далее нужно отойти от мебели, люстр и окон – это уязвимые места; при объявлении ЧС отключить газ, воду и свет.

Также необходимо заранее собрать тревожный чемоданчик для выживания в экстренных ситуациях до прибытия спасателей.

"В нем должны быть вода, деньги, документы, личные вещи, свисток – когда будут разбирать завалы, каждый час объявляется минута тишины. А также взять кнопочные телефоны, потому что смартфоны держат зарядку сутки. По кнопочному можете позвонить в 112 и дать знать о себе.

Следующий шаг, когда вы вышли из здания, держаться подальше от зданий. Безопасное место – открытая площадка, где нет деревьев, высотных зданий и линий электропередач. А так на территории Алматы имеются безопасные места, вы можете найти их через 2ГИС, на сайте ДЧС и районных акиматов", – рассказал Бугабаев.

Он напомнил, что нужно оказать помощь детям, престарелым и людям с ограниченными возможностями.

Также в ДЧС советуют составить семейный план действий при землетрясении, который будет знать каждый член семьи.

"Даже если родители будут находиться на работе, чтобы дети тоже знали о своих действиях. Необходимо вместе собрать тревожный чемоданчик и у каждого он должен быть свой.

Также в семейном плане необходимо сделать нашивку для детей с указанием их ФИО и года рождения, а также с указанием контактного лица, которое проживает за пределами Алматы. Это необходимо в случае нахождения ребенка после последствий землетрясения спасателями. Надо определить место встречи для всей семьи – стадионы, открытые площадки, скверы, парки", – рассказал спикер.

Он добавил, что определить безопасные места в доме каждый может сам. Более того, в тех местах можно наклеить международный знак безопасного места – изображение зонта. Также следует закрепить мебель, чтобы она не упала и не травмировала кто-то из членов семьи, и также спустить тяжелые вещи вниз.

Напомним, ранее блогер распространил "прогноз" о разрушительном землетрясении в Алматы, но сейсмологи его опровергли.

Также специалисты рассказали, как определяется возможность землетрясения на самом деле.