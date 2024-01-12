Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как будут спасать алматинцев в случае разрушительного землетрясения

Опубликовано:

Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматы Бекболат Бугабаев рассказал, как будут спасать алматинцев в случае разрушительного землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга он отметил, что в случае разрушительного землетрясения в город прибудут более 55 тыс. личного состава и более 9 тыс. техники.

"Город разделен на 21 сектор и 65 участков. В случае аварийно-спасательных работ будем направлять на сектора силы и средства. Вместе с тем ДЧС рекомендует знать простые шаги:

  • не подаваться панике,
  • во время толчков не использовать лифты и лестницы,
  • найти укрытие безопасные места (угловые и дверные проемы),
  • после толчков быстро покинуть здание (тем, кто живет на 2 этаже и выше, переждать землетрясение и затем быстро покинуть здание). Если нет возможности выйти, вы должны понимать, что могут быть повторные толчки и надо найти наиболее безопасные места", – рассказал спикер.

Он добавил, что далее нужно отойти от мебели, люстр и окон – это уязвимые места; при объявлении ЧС отключить газ, воду и свет.

Также необходимо заранее собрать тревожный чемоданчик для выживания в экстренных ситуациях до прибытия спасателей.

"В нем должны быть вода, деньги, документы, личные вещи, свисток когда будут разбирать завалы, каждый час объявляется минута тишины. А также взять кнопочные телефоны, потому что смартфоны держат зарядку сутки. По кнопочному можете позвонить в 112 и дать знать о себе.

Следующий шаг, когда вы вышли из здания, держаться подальше от зданий. Безопасное место – открытая площадка, где нет деревьев, высотных зданий и линий электропередач. А так на территории Алматы имеются безопасные места, вы можете найти их через 2ГИС, на сайте ДЧС и районных акиматов", – рассказал Бугабаев.

Он напомнил, что нужно оказать помощь детям, престарелым и людям с ограниченными возможностями.

Также в ДЧС советуют составить семейный план действий при землетрясении, который будет знать каждый член семьи.

"Даже если родители будут находиться на работе, чтобы дети тоже знали о своих действиях. Необходимо вместе собрать тревожный чемоданчик и у каждого он должен быть свой.

Также в семейном плане необходимо сделать нашивку для детей с указанием их ФИО и года рождения, а также с указанием контактного лица, которое проживает за пределами Алматы. Это необходимо в случае нахождения ребенка после последствий землетрясения спасателями. Надо определить место встречи для всей семьи – стадионы, открытые площадки, скверы, парки", – рассказал спикер.

Он добавил, что определить безопасные места в доме каждый может сам. Более того, в тех местах можно наклеить международный знак безопасного места – изображение зонта. Также следует закрепить мебель, чтобы она не упала и не травмировала кто-то из членов семьи, и также спустить тяжелые вещи вниз.

Напомним, ранее блогер распространил "прогноз" о разрушительном землетрясении в Алматы, но сейсмологи его опровергли.

Также специалисты рассказали, как определяется возможность землетрясения на самом деле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055162-kak-budut-spasat-almatintsev-v-sluchae-razrushitelnogo-zemletryaseniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.