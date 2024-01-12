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Как сейсмологи определяют возможность землетрясения в Алматы

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Сейсмограф
Сейсмограф. Фото: adventtr / Getty Images

Специалисты прокомментировали "прогноз" о сильном землетрясении в Алматы, который опубликовал блогер. Они также рассказали, как отслеживаются сейсмические изменения, передает корреспондент NUR.KZ.

"По прогнозу по юго-востоку на текущую неделю сильных разрушительных землетрясений не ожидается. Тот прогноз, что сейчас появился в соцсетях, – не обоснован. Наш центр занимается исследованиями более 40 лет, у нас есть база данных, по которым мы даем заключение. У нас есть 10 лабораторий, которые ведут изучение в 10 направлениях.

В начале года у нас проходят встречи с обсуждением текущей ситуации, какова вероятность землетрясения. Оценка сейсмической ситуации с вероятностью 0,7. При этом с 1998 года наш прогноз подтверждается", рассказала заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Елизавета Есенжигитова во время брифинга в ДЧС.

По ее словам, прогноз на следующий год будет готов в конец января.

Также журналисты задали вопрос, ведется ли исследование на основании снимков облаков из космоса.

"Что касается составления заключения сейсмоситуации, мы подходим комплексно. Это не только наземные методы, но и также привлекаются космические факторы от влияния системы "Солнце-Земля-Луна". Помимо того, мы используем изменения солнечной активности, появление солнечных пятен и излучение от них, а также то, как они сказываются на области земной коры.

В одно время мы использовали эти параметры – это серебристые облака. Но для нашего региона в тот момент были трудности с получением космических данных. Но сейчас у нас есть специалисты, эти будут материалы дальше обсуждаться.

Но мы учитываем два важных фактора – электромагнитное и гравитационное взаимодействие земной коры с космогенными факторами, излучение солнечной активности и изменение силы тяжести в системе "Солнце-Земля-Луна", – рассказал заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Нурсарсен Узбеков.

По его словам, с 10 января по 17 января в Алматы не ожидается сильных землетрясений с магнитудой 5,5 и интенсивностью более 7 баллов. Узбеков также отметил, что, землетрясение является разрушительным при интенсивности 7 и выше баллов.

Напомним, ранее в соцсетях появился видеоролик с "предсказанием" блогера о грядущем разрушительном землетрясении в Алматы. Специалисты опровергли его "прогноз".

Позднее специалисты сообщали, что в краткосрочном периоде на территории Алматинского прогностического полигона, с вероятностью 70% сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055143-kak-seysmologi-opredelyayut-vozmozhnost-zemletryaseniya-v-almaty/

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