Слухи о сильном землетрясении в Алматы не утихают в Сети: сейсмологи и ДЧС сделали заявления

В Сети не утихает обсуждение возможного сильного землетрясения в Алматы 15 января. Информацию снова прокомментировали сейсмологи и городской ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Уже на протяжении нескольких дней алматинцы рассылают друг другу ролик с "предсказанием" блогера о грядущем разрушительном землетрясении в Алматы 15 января.

"Я тренирую в себе навыки видения, и у меня очень хорошо развился талант видеть будущее. Я тоже видел и замечал эту дату: 15-е число и разрушительное землетрясение", – говорил блогер в распространившемся в Сети видео.

Однако, комментируя ролик, специалисты Института сейсмологии сообщили, что никаких серьезных подземных колебаний в Алматы и его окрестностях в ближайшее время не ожидается.

Несмотря на это, бурные обсуждения и паника в соцсетях до сих пор не утихли. В Институте сейсмологии МЧС в ответ на усиливающуюся тревогу алматинцев заявили, что у них на постоянной основе действует прогнозная комиссия.

"В работе прогнозной комиссии используются сейсмологические данные, поступающие с 70 сейсмических станций и 25 пунктов наблюдения со всей страны в режиме 24/7. Специалистами обрабатываются методики и параметры, на основании которых готовится заключение прогнозной комиссии.

В краткосрочном периоде (ближайшие 7 дней), согласно заключению прогнозной комиссии на территории Алматинского прогностического полигона, с вероятностью 70% сильных и разрушительных землетрясений не ожидается", – заявили в Институте сейсмологии, комментарием поделились с корреспондентом NUR.KZ в алматинском ДЧС.

Также в ДЧС Алматы жителей и гостей южной столицы призвали не поддаваться панике, а вместо этого – проводить личную тренировку.

Правила поведения при землетрясении

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество.

Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет 5 и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение.

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.