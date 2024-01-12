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Морозы в Астане: некоторых школьников снова перевели на дистанционку

Опубликовано:

Класс школы
Школьный класс. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Сегодня в Астане учеников первой смены перевели на онлайн-обучение из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что прошедшей ночью в столице наблюдались морозы до 28 градусов.

При этом сегодня днем температура воздуха в Астане составит -11 градусов, а ночью – вновь снизится до -28 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.

Добавим, согласно казахстанским правилам отмены занятий в организациях среднего образования, информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием:

  • в виде бегущей строки на телевидении;
  • через трансляцию на радио;
  • на сайтах акиматов, управлений и отделов образования;
  • по телефону 169 (платная справочная).

Оповещение об отмене занятий производится:

  • с 06:45 до 08:00 – для первой смены,
  • с 11:15 до 13:00 – для второй и третьей смены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055111-nepogoda-v-astane-nekotoryh-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku/

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