Работники гипермаркета устроили забастовку в области Ұлытау

В поселке Кенгир области Ұлытау сотрудники крупной торговой сети устроили забастовку - они отказались выходить на работу, пока им не выплатят зарплаты и премии, передает Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, крупный гипермаркет, филиалы которого есть в Жезказгане и Сатпаеве, открылся в поселке Кенгир 5 лет назад.

Недавно работники торгового дома заявили, что им платят только 75% причитающихся зарплат, а сверхурочные работы и вовсе недоплачиваются. Сотрудники требуют от администрации сети ответов и решительных мер.

"Мы полы моем, снег чистим, мешки с мукой таскаем, все сами, грузчиков у нас нет. Полки вот уже полгода пустуют, люди заходят, говорят: "Зачем вы работаете, если продуктов нет". Мы тот же вопрос задаем руководству, но нам ничего не отвечают и не говорят.

В этом месяце мы получили неполную зарплату 10-тенговыми монетами! А мы по 11 часов в сутки работаем в магазине", - рассказала продавец Гаухар Бажкеева.

В администрации проблему связывают с убыточностью и недостатком плановых показателей.

По словам коммерческого директора сети магазинов, сейчас в ТОО проводится аудиторская проверка. В связи с чем, не уточнили. В компании только заверили, что сотрудники получат 100% премиальных выплат в самые ближайшие дни.

"Премиальные будут выплачены в 100% объеме. Сейчас у нас аудиторская проблема, мы ждем ее итогов. Имеются некоторые финансовые трудности", - сообщил коммерческий директор сети магазинов Кайсар Толен.

По данным телеканала, в магазинах торговой сети работают 80 сотрудников, а в гипермаркетах - более 200.