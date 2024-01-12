Полицейские "под прикрытием" начали ездить на автобусах в Актюбинской области (видео)

Сотрудники полиции в Актобе и Актюбинской области под видом обычных пассажиров начали ездить на городском общественном транспорте, следя за порядком, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, с 11 января на территории Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик". Цель мероприятия – нулевая терпимость к любым правонарушениям внутри общественного транспорта и обеспечение безопасности водителей и пассажиров.

"Сотрудник полиции в форменной одежде под видом обычного пассажира курсирует по маршруту пассажирского автобуса, фиксируя при этом на видеожетон возможные правонарушения как со стороны водителя, так и со стороны пассажиров", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Отметим, что конфликтные ситуации в общественном транспорте могут привести к нежелательным последствиям.

К примеру, напомним о недавнем конфликте, произошедшем в одном из автобусов в Алматы – кадры с места инцидента распространились в соцсетях. На них заметно, что мужчина в салоне автобуса обращается к сидящим молодым людям.

После этого в департаменте полиции Алматы сообщили, что арестовали подозреваемого на видео, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В июле прошлого года пассажиры автобуса в южной столицы устроили поножовщину. Один человек был ранен.