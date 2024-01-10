Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанцев находятся в Эквадоре, где вспыхнули беспорядки, рассказали в МИД

Опубликовано:

Военные на улицах Гуаякила
Военные на улицах Гуаякила, Эквадор. Фото: Romina Duarte/Agencia Press South/Getty Images

Сколько казахстанцев находятся в Эквадоре, который охватили беспорядки, рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает NUR.KZ.

"В настоящее время в Эквадоре проживают и состоят на консульском учете 7 граждан РК. Помимо них там находится семья из 3 человек, которые прибыли в эту страну как туристы.

Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте. Никто из граждан РК не пострадал", - сообщили в МИД Казахстана на запрос корреспондента NUR.KZ.

Напомним, несколько дней назад из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки "Лос Чонерос" ("люди из города Чоне") Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито.

В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.

Вчера же в студию местного телеканала TC Televisión в Гуаякиле ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. Участников нападения удалось задержать, а заложников освободить.

После этого Нобоа подписал еще один указ, который предусматривает "признание существования внутреннего вооруженного конфликта".

Глава Эквадора поручил обеспечить "мобилизацию и вмешательство Вооруженных Сил и Национальной полиции", чтобы "гарантировать суверенитет и территориальную целостность" Эквадора и воспрепятствовать действиям преступных и террористических групп.

Он отказался вести переговоры с группировками, заявив, что они пытаются запугать правительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054874-skolko-kazahstantsev-nahodyatsya-v-ekvadore-gde-vspyhnuli-besporyadki-rasskazali-v-mid/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.