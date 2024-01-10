Сколько казахстанцев находятся в Эквадоре, где вспыхнули беспорядки, рассказали в МИД

Сколько казахстанцев находятся в Эквадоре, который охватили беспорядки, рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает NUR.KZ.

"В настоящее время в Эквадоре проживают и состоят на консульском учете 7 граждан РК. Помимо них там находится семья из 3 человек, которые прибыли в эту страну как туристы.

Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте. Никто из граждан РК не пострадал", - сообщили в МИД Казахстана на запрос корреспондента NUR.KZ.

Напомним, несколько дней назад из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки "Лос Чонерос" ("люди из города Чоне") Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито.

В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.

Вчера же в студию местного телеканала TC Televisión в Гуаякиле ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. Участников нападения удалось задержать, а заложников освободить.

После этого Нобоа подписал еще один указ, который предусматривает "признание существования внутреннего вооруженного конфликта".

Глава Эквадора поручил обеспечить "мобилизацию и вмешательство Вооруженных Сил и Национальной полиции", чтобы "гарантировать суверенитет и территориальную целостность" Эквадора и воспрепятствовать действиям преступных и террористических групп.

Он отказался вести переговоры с группировками, заявив, что они пытаются запугать правительство.