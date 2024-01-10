Пассажиров пересадили с поезда "Астана – Шымкент" из-за технической неисправности

Поезд "Астана – Шымкент" произвел остановку по техническим причинам на участке Сары-Шаган – Шу. Его пассажиров пересадили на другой поезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

В КТЖ сообщили, что пассажиров поезда №85/86 "Астана – Шымкент" (Тальго) пересадили на поезд №1/2 "Алматы 2 – Ташкент" (Тальго).

"Сегодня поезд №85/86 на участке Сары-Шаган – Шу был вынужден произвести остановку по техническим причинам. В связи с этим на станции Шу компанией Patentes Talgo, ответственной за техобслуживание данных вагонов, будут проводиться соответствующие технические работы

Учитывая данный факт, Национальным перевозчиком пассажирам предложена пересадка на поезд №1/2 "Алматы 2 – Ташкент", сформированный из вагонов Тальго. В первую очередь на замененный состав будет проводиться рассадка женщин, детей и транзитных пассажиров", – добавили в компании.

Отмечается, что пассажирам было организовано бесплатное горячее питание.

В КТЖ добавили, что пассажирам будет произведен возврат денежных средств и выплата компенсации.

"Полный возврат стоимости проезда будет произведен отказавшимся от поездки в поезде. При прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние. Также за каждый полный час задержки пассажирам выплачивается компенсация в размере 3%, но не более стоимости проезда.

Компенсацию можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", – сообщили в компании.

Напомним, в декабре ехавший из Алматы в Уральск поезд из-за неисправности 6 часов простоял на станции Тобол. Людям предложили компенсации.

Кроме того, в прошлом месяце представители АО "Пассажирские перевозки" сообщили об отмене и задержке ряда поездов в Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий.

А вчера сообщалось, что проводница поезда помогла пассажирке родить ребенка – роды пришлось принимать по дороге в Актобе.