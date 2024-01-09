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Пассажирка родила в поезде по дороге в Актобе

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Поезд едет по заснеженным рельсам
Поезд. Иллюстративное фото: Nick Suydam/Getty Images

Проводница поезда помогла пассажирке родить ребенка - роды пришлось принимать по дороге в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

8 января у пассажирки, ехавшей на поезде в Актобе, в пути начались схватки. Молодая мама ехала со станции "Тогыс" в Актобе на поезде № 33 сообщением Алматы - Актобе.

Работники поездной бригады сразу приняли необходимые меры - проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию "Жем".

До приезда скорой помощи проводник поезда Галия Кабдрахманова оказала необходимую помощь роженице в вагоне. В 14:27 молодая мама благополучно родила девочку.

Как только поезд прибыл на станцию "Жем", маму и малышку передали в руки врачей.

"Я боялась за ребенка, конечно, в первую очередь. Был сильный страх за него. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам данного поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть что рассказывать дочери, когда она вырастет", - поделилась молодая мама Айнагуль Тлеубергенова.

Напомним, что минувшим летом пассажирка родила мальчика в вагоне ехавшего из Алматы в Атырау поезда - работники поездной бригады экстренно приняли роды. На свет появился мальчик.

А в мае 2023 года женщина, которая ехала на поезде из Атырау в Шымкент, родила девочку.

В начале 2021 года такой же случай произошел в поезде сообщением Сарыагаш - Астана. 14 февраля на свет появилась девочка. Роды принимали сотрудники железной дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2054523-passazhirka-rodila-v-poezde-po-doroge-v-aktobe/

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