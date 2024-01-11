Кило помидоров за 50 тысяч и ваза ценой в годовую зарплату: казахстанку удивили цены в ТРЦ Алматы

"Золотые" яблоки и помидоры, ваза за 2,6 млн тенге, чехлы для наушников дороже самих наушников - недавно переехавшую в Алматы казахстанку удивили цены одного из ТРЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

Роскошные бутики с люксовой одеждой, брендовыми аксессуарами и обувью всемирно известных производителей. Для постоянных клиентов этого ТРЦ высокий ценник на товар вполне объясним. Они платят за качество и статус. Люди хотят роскошь и могут ее позволить. И это личный выбор и финансовая возможность каждого. Как говорится, "чтоб все так жили".

Ваза стоимостью 2,6 млн тенге. Фото: от читательницы NUR.KZ

Но для большинства казахстанцев все же стоимость представленного на витринах - это их годовая зарплата, а то и больше. Например, ваза стоимостью 2,6 млн тенге, которую обнаружила в ТРЦ читательница NUR.KZ.

"Было страшно дышать рядом с ней. В небольших городах такая сумма - годовой бюджет целой семьи. Недалеко также стояли вазы по миллиону тенге, были и по 400-500 тысяч", - рассказывает девушка.

Статуэтки. Фото: от читательницы NUR.KZ

Привлекли внимание алматинки и фарфоровые статуэтки "Отражение природы".

"Они представлены в мужской и женской версиях. Женская обойдется в чуть больше 900 тысяч тенге. А вот стоимость мужской - за миллион. Это даже вызывает небольшую обиду - на такое "неравноправие", - шутит читательница.

Яблоки из Италии. Фото: от читательницы NUR.KZ

Интерес девушки привлекли также цены на продукты. А именно яблоки стоимостью 1 190 тенге… за килограмм, подумали вы? Нет, это ценник за 100 граммов итальянских яблок. Килограмм, соответственно, обойдется в 11,9 тыс. тенге.

Примерно такая же цена у французских яблок сорта "Фуджи" и итальянских "Ред Делишес". Полакомиться свежей голубикой удовольствие тоже не из бюджетных: 500 граммов полезных ягод обойдется в 12 600 тенге, говорит читательница.

Помидоры "черри". Фото: от читательницы NUR.KZ

"Вот такая емкость с помидорами "черри" стоит 8 900 тенге. Медовые томаты привезли из Израиля. Правда, вес в контейнере совсем небольшой - всего 180 граммов", - говорит девушка.

Большинство казахстанцев привыкли видеть цену за кило продукта. Если посчитать, выходит, что килограмм израильских "черри" стоит почти 50 тысяч тенге.

Немного дешевле стоят "черри", выращенные фермерами из Перу. Их продают по 32 тысячи тенге за кило.

Морковь. Фото: от читательницы NUR.KZ

Также на витрине представлена мини-морковь из ЮАР стоимостью 6 200 тенге за 200 граммов продукта.

Елочная игрушка. Фото: от читательницы NUR.KZ

Продаются в ТРЦ и елочные игрушки. Можно приобрести янтарный колокольчик из Китая стоимостью 13 тысяч тенге или украшение на елку в виде павлина за 48 600 тенге. Фигурка лисенка обойдется в 30 тысяч.

"Думала, что Новый год прошел, поэтому и цены на украшения и игрушки будут ниже. Но таких цен, конечно, никак не ожидала увидеть", - делится впечатлениями девушка.

Елочная игрушка. Фото: от читательницы NUR.KZ

А в одном из бутиков ТРЦ продают чехол для беспроводных наушников стоимостью 300 тысяч тенге, что подчас дороже самих наушников.

Отметим, что в конце прошлого года аналитики подсчитали среднюю номинальную зарплату с учетом наемных работников всех предприятий Казахстана. Ее размер оказался заметно меньше прошлого показателя. В Алматы средняя зарплата составила 371 016 тенге.

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