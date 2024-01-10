"Такой бардак!": скандалом обернулись общественные слушания в Алматинской области (видео)

В селе Кендала, расположенном в Алматинской области, прошли общественные слушания, где обсуждался вопрос нового генплана. Они превратились в "бардак". Акимат Талгарского района дал комментарий о ситуации, передает NUR.KZ.

Видео с общественных слушаний опубликовал Instagram-паблик Kris_p_talgar. На кадрах видно, как в Кендале происходило собрание собственников дач, которые пришли на голосование о новом генплане.

В пояснении к видео сообщается, что власти хотят дать статус поселка дачам Кендалинского сельского округа, в связи с чем предложили жителям новый генплан. Но люди, чьи дома должны уйти под снос, не согласны с этим, так как конкретную сумму компенсации им никто не называет.

"Это не первое слушание, где обсуждался этот вопрос, но именно в этот раз власти решили провести голосование "за" и "против" на обычных пустых бумагах. Голосовать мог любой находящийся в зале. Уведомили о таком важном собрании только за один день", - рассказала автор видео.

Она заявила, что на собрании присутствуют люди, не имеющие отношения к дачам. А действия некоторых лиц она назвала провокационными.

"Такой вот бардак! Непонятно, сколько народу присутствовало, сколько проголосовало. И это все приветствуется. Видите, какой бардак. В этом бардаке разве можно признать результаты голосования?" - задается вопросом автор видео.

В акимате Талгарского района поспешили успокоить местных жителей. В ведомстве дали комментарий о новом генеральном плане.

"Информация о сносе домов является ложной. Я говорю вам как официальный представитель местной исполнительной власти. Мы не будем трогать ни один дом. Вы будете жить так, как жили до этого. Этот документ принимается для решения проблем жителей. Ваша частная собственность защищена законом и Конституцией. Никто не имеет права вмешиваться в нее без разрешения. Если кто-то придет с намерением снести ваш дом, скажите им именно это", - заявил заместитель акима Талгарского района Ануар Аскербеков.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах, которые возникли у дачников Алматинской области из-за строительства БАКАД. Жители трех массивов были вынуждены чуть ли не ползком добираться до больницы или школы из-за отсутствия надземного перехода.

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