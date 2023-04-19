Дачники Алматинской области пожаловались на проблемы из-за строительства БАКАД

Туннель. Кадр из видео: Almaty.tv

Жители дач в Алматинской области заявили, что пострадали от строительства БАКАД - местным приходится пробираться через узкий туннель, чтобы добраться до дома.

Жители трех дачных массивов вынуждены чуть ли не ползком добираться до больницы или школы, передает Almaty.tv. По их словам, такие сложности возникли после строительства БАКАД - ранее чиновники якобы обещали возвести надземный переход, но пока есть только путь через туннель.

"Кормили сказками, что будет переход, мост и прочее. В итоге, до того моста сделали туннель метров 800, к нему доступа нет, потому что дорога ужаснейшая. С левого берега то же самое расстояние, к нему тоже доступа нет. Мы как отрезанные получились в этом месте: ни туда, ни сюда", - сказал житель дачного массива Аксай-19 Александр Чернышов.

По информации корреспондентов, ежедневно около 100 человек проходит через этот туннель, некоторые даже получали травмы.

Местные жители задаются вопросом, почему строители не предусмотрели переход при строительстве БАКАД.

В стройкомпании пояснили, почему так получилось.

"Если бы это был населенный пункт, то тогда да, мы бы предусмотрели. Если это оформленный населенный пункт, есть ПДП и генеральный план, соответственно, мы от местного исполнительного органа получаем соответствующие технические условия. Нам говорят: "Слушайте, у нас тут дорога, улица, вы должны обеспечить нам пересечение". Тогда мы строим туннель", - сообщила корреспондентам специалист по связям с общественностью ТОО "БАКАД" Екатерина Жирова.

Отмечается, что вопрос строительства перехода теперь в компетенции местных властей.

"Для строительства надземного пешехода нужно обязательно разработать проектно-сметную документацию, госэкспертизу нужно пройти. Мы должны иметь соответствующий земельный запас, чтобы знать, куда расположить, там же подъемы есть. Мы его в комплексе рассмотрим, потом можем вас проинформировать", - сказал по этому поводу заместитель акима Карасайского района Марлан Касенов.

Подчеркивается, что эти процедуры могут занять время.

Отметим, что строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги стартовало в мае 2018 года. Авторы проекта отмечали, что БАКАД даст возможность снизить транспортный поток в черте города Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта, улучшить экологическую обстановку города.

Проект предусматривает строительство объездной автомобильной дороги вокруг Алматы протяженностью 66 км по параметрам I технической категории с 6-полосным движением.

Напомним, что на днях МИИР РК озвучило предполагаемые цены за проезд по БАКАД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017327-dachniki-almatinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-problemy-iz-za-stroitelstva-bakad/