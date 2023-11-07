Скандал разгорелся в новостройке, возведенной по госпрограмме, в Иссыке

В Иссыке разгорелся скандал вокруг новостройки, возведенной по госпрограмме. Жильцы жалуются, что в квартирах холодно, трубы прорывает, а недавно им отключили свет, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что арендный дом в городе Иссыке Алматинской области построили по программе "Нурлы Жер". Новоселами здесь стали люди с инвалидностью, дети-сироты, многодетные и неполные семьи. Долгожданные ключи им вручили в конце августа. Однако радость от заселения продлилась недолго.

Как отмечают корреспонденты, в первую же неделю затопило несколько квартир, в том числе жилое помещение инвалида второй группы Сергея Ушакова. Мужчина рассказал, что стоял в очереди на жилье больше 20 лет, однако, заселиться с семьей не может по сей день – не позволяют сырость, холод и постоянный ремонт.

"То порвет унитаз, бачок, то сверху затопят. Постоянные потопы. Я живу на первом этаже. Самое главное – вопрос с отоплением у нас не решается", – заявил мужчина.

По данным телеканала, отапливается 120-квартирный жилой дом дизельным топливом, которое дороже других источников энергии. При этом, как говорят жильцы, их квартиры, словно ледники. А буквально вчера в доме отключили свет за неуплату.

"Вчера специалисты "энергосбыта" приехали, отключили свет. Они сказали, что у нас неуплата в общем три миллиона тенге. Мы здесь и трех месяцев не живем, откуда такие цифры? Думаю, это затраты энергии во время строительства дома. Мы до сих пор не можем получить лицевые счета за оплату комуслуг, еще квитанции не получаем, а нас уже оставили без света", – отметила еще одна местная жительница.

Жильцы опасаются, что задержки с документами связаны с намерением распределить долг между ними. Люди просят, как можно скорее, подключить их дом к газу и ускорить процесс оформления документов.

"Мы посчитали, если долг распределят среди жильцов, каждая семья должна будет заплатить 60-70 тысяч за свет. Здесь в основном ведь многодетные, малоимущие. Получается нам арендовать жилье выгодней, чем жить здесь", – сказала горожанка.

При этом в районном акимате обещают решить проблемы новоселов. Там заверили, что газовое отопление подключат в ближайшие два дня, а неподъемный долг за свет жильцы покрывать не будут. Все оплатит акимат или подрядчик.

"Сейчас документы на этот дом проходят регистрацию в органах юстиции. До конца этой недели эту работу закончим, и жильцы получат документы на руки. Договор им уже выдали, остались финансово-лицевые счета. По газу, как видите, работы ведутся. Были технические факторы, которые не позволяли подключить дом раньше", – объяснил главный специалист Енбекшиказахской районной инспекции ЖКХ Медет Жанабилов.

Впрочем, обещания чиновников новоселы восприняли скептически. Процесс устранения всех недоработок займет время. Поэтому жителям, по всей видимости, придется набраться терпения.