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"Сутками в темноте сидим": на отсутствие цивилизации пожаловались жители села близ Алматы

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Жители села Исаево
Жители села Исаево. Фото: almaty.tv

Жители села Исаево, расположенного в Алматинской области, пожаловались на отсутствие дорог и поликлиник и постоянные перебои с подачей электричества, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, главная проблема сельчан, помимо грязи и неасфальтированных улиц, - перебои с электричеством.

"Напряжение в доме не 220 вольт, а 157 - мы специально измеряли. Одновременно включить два электроприбора просто невозможно. Каждый день отключают свет, при этом не на 2-3 часа, бывает сутками в темноте сидим. Без света – нет тепла, потому что многие на газе. Но никто не реагирует на наши жалобы, а мы не знаем куда обращаться", - возмутился житель села Калдыбай Келимжаев.

"Хоть мы и находимся вблизи Алматы, у нас цивилизации ноль. Каждый день до обеда отключают воду, после обеда свет. Очень тяжело мне с маленькими детьми. Вечером выключают свет, ребенок боится", - рассказала жительница села Гульманат Торшаева.

Еще один наболевший для сельчан вопрос - проблема с поликлиникой. Ее обещают построить уже несколько лет, однако почти 8 тыс. жителей до сих пор вынуждены тесниться в небольшом фельдшерском пункте. Но и здесь оказывают лишь первичную медицинскую помощь. Чтобы попасть к более узким специалистам, сельчанам приходиться ехать за десятки километров в Каскелен.

"У нас большое население, много молодых девушек в положении, пенсионеров. Даже страшно заболеть, потому что придется потратить много времени и денег, чтобы съездить в ближайшую больницу. Так не должно быть", - считает жительница села Дидар Ережепова.

Аким Ельтайского сельского округа в беседе с журналистами заявил, что все недочеты решаются поэтапно. Строительство больницы планируется начать в следующем году в рамках государственно-частного партнерства.

Ответил глава округа и на жалобы сельчан на электричество.

"Сейчас это и еще 8 сел питаются с подстанции Жармухамбет, большая нагрузка создает перебои с электричеством. Все потому, что раньше эти аулы не были так густонаселены. В начале сентября мы открыли новую подстанцию «Кокозек», сейчас проводятся работы по трассировке. Когда они завершаться, это примерно через месяц, тогда Исаево подключим к Кокозек", - сообщил аким Ельтайского сельского округа Биржан Махатов.

По поводу ремонта дорог глава сельского округа дать точного ответа не смог. Но отметил, что проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы готова. Однако бюджет на эти цели рассмотрят только в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046963-sutkami-v-temnote-sidim-na-otsutstvie-tsivilizatsii-pozhalovalis-zhiteli-sela-bliz-almaty/

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