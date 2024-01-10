The New York Times внес Алматы в список мест, которые нужно посетить в 2024 году

Авторы The New York Times составили список из 52 мест в мире, которые они советуют посетить в 2024 году. На 25-й строчке расположился город Алматы, передает NUR.KZ.

Как пишет NYT, Алматы – крупнейший город Казахстана с населением в два миллиона человек. Туристам советуют посетить алматинское метро, а также бани "Арасан".

"Прогуляйтесь по зеленым улицам, приглядитесь, и вас ждут бесконечные удовольствия – например, усатый мужчина, играющий на аккордеоне перед калейдоскопическим Вознесенским собором", – говорится в материале.

При этом, как отмечают авторы, статус Алматы как культурного центра все больше проявляется в гастрономической сфере. В пример они приводят "нео-кочевую" кухню, которая набирает популярность в последнее время, а также советуют попробовать алматинский кофе или зайти в азиатские рестораны.

"Взгляните на лоскутное одеяло из фруктов и орехов, разложенное на Зеленом базаре, а затем посетите "ПлатформуА" – большой фуд-холл, который недавно открылся внутри здания в стиле советского модерна", – пишет The New York Times.

По данным с официального сайта акимата города Алматы, в 2023 году значительно увеличилось число иностранных туристов по сравнению с 2022 годом.

Так, за 10 месяцев 2023 года число туристов в Алматы выросло:

из Китая – с 10 121 до 50 731 человека (увеличение в 5 раз);

из Малайзии – с 498 до 1600 человек (увеличение в 3,2 раза);

из Катара – с 293 до 598 человек (увеличение в 2 раза);

из Омана – с 1131 до 7056 человек (увеличение в 6,2 раза);

из Индии – с 17 833 до 49 885 человек (увеличение в 2,8 раза);

из ОАЭ – с 3 983 до 6 487 человек (увеличение в 1,6 раза).

Напомним, на прошлой неделе в Казахстане официально отменили налог для иностранных туристов. Размер туристского взноса установили на уровне 0%.

При этом в ноябре прошлого года сообщалось, что Алматы может стать туристической столицей всего центральноазиатского региона. Создать единый кластер для иностранных и внутренних туристов в южном мегаполисе Казахстана предложили эксперты.

Также с 1 августа 2022 года город Алматы стал членом международной туристской ассоциации конгрессов и конференций ICCA (International Congress & Convention Association). По словам специалистов, членство в ICCA является частью плана по развитию MICE-туризма в Алматы на международной арене.