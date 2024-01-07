Алматинцы почувствовали землетрясение

Сегодня, 7 января, в 55 километрах от Алматы было зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ".

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 января 2024 года в 09 часов 10 минут 27 секунд Алматинского времени (07 января 2024 года в 03 часа 10 минут 27 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 55 километрах на восток от города Алматы на глубине 10 километров на территории Казахстана. Магнитуда MPV – 4.6.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Тургень – 3 балла, Алматы – 2 балла.

По данным ДЧС, при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Добавим, что по данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;

величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе. Сейчас в мире известны очаги с магнитудой 9,5.